شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المنتدى السنوى الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن (ETTIM) التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقى، المنتدى السنوى الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مجلس الأعمال الأفريقى والرابطة الأفريقية للشركات الصغيرة والمتوسطة (AAASME) تحت شعار: "دعم التصنيع من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورائدات الأعمال من النساء والشباب من أجل التنمية الشاملة"، وذلك فى الفترة من 27 يونيو - 1 يوليو 2022 فى القاهرة.

ويسلط المنتدى الضوء على إطلاق منصة الشراكة الأفريقية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإزاحة الستار عن شبكة Enterprise Africa (EAN)، والمؤتمر الأفريقى للشركات الصغيرة والمتوسطة، والنساء والشباب رواد الأعمال وسيجرى حفل توزيع جوائز المرأة فى المجال.

والهدف الرئيسى للمنتدى السنوى الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة فى أفريقيا هو الترويج وتطوير المهارات ووضع الاستراتيجيات لقطاع أفريقى أفضل وأكثر شمولاً للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التصنيع فى أفريقيا فى سياق السوق المتكاملة.

تتمثل الأهداف المحددة للمنتدى فى احتفال بيوم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب فى البنية التحتية للجودة والملكية الفكرية، الحقوق والوصول إلى التمويل والوصول إلى السوق وخاصة التجارة الإلكترونية، وتعزيز السياسات الخاصة بتنمية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة فى أفريقيا، الدعوة إلى تدشين وتنفيذ سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاتحاد الأفريقى، وبحث استراتيجيات شبكة المشاريع الأفريقية الحالية.

والمخرجات المتوقعة للمنتدى تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على البنية التحتية الجيدة وحقوق الملكية الفكرية والوصول إلى التمويل والتجارة الإلكترونية، إنشاء منصة مستمرة لواضعى السياسات والمشاركين رفيعى المستوى من القطاع الخاص للتفاعل بشأن الجوانب التقنية لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتبادل المعرفة وتقديم أفضل الممارسات لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنميتها، إقامة تعاون إقليمى وقارى بين القطاع الخاص والمؤسسات العامة فى مجال البحوث الصناعية، والتكنولوجيا، والابتكار، وتحسين دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة قدم شبكة Enterprise African إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وجميع المشاركين.

وقالت د.مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى فى بيانها بمناسبة افتتاح المنتدى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تمثل ما يصل إلى 90% من جميع الأعمال التجارية في الأسواق الأفريقية وهى محركات مهمة للغاية للنمو الاقتصادى والتنمية، بالإضافة إلى خلق فرص العمل فى الاقتصادات الأفريقية، خاصة بالنسبة للنساء والشباب الأفارقة، وعلى الرغم من التمثيل المهيمن فى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن مؤسسات النساء والشباب أصغر نسبيًا وأقل كثافة في رأس المال وأقل ربحية.

وهذا يستلزم تصميم حلول مبتكرة تهدف إلى توفير حلول وتدخلات تمويلية مستدامة تكون متاحة وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها.

فى هذا السياق تقترح مبادرة الإدماج المالى والاقتصادى (WYFEI) 2030 التى أطلقتها مفوضية الاتحاد الأفريقى المبتدئة مجموعة من حلول التعافى المبتكرة والمرنة والشاملة متعددة المستويات فى شكل أجندة من 10 نقاط من شأنها مساعدة النساء والشباب، ورواد الأعمال الشباب لتسلق سلم التغيير نحو الشمول المالى والاقتصادى.

يتضمن جدول الأعمال المكون من 10 نقاط تدخلات على المستوى الشخصى ومستوى الأنظمة والمستوى البيئي والتي تتطلب تعزيز الدخل الشخصى وابتكار القطاع المالي وإصلاح سياسة الاقتصاد الكلى على التوالى.