شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة تقديم الحصول على وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلقت وزارة الداخلية خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج، ضمن الخدمات المقدمة للحصول على تصريح العمل عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

يأتي ذلك استمراراً لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.