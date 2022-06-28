شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف تفاصيل الاجتماع السابع للجنة صياغة الدستور الدوائى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري، سابع جلسات الاستماع الخاصة لمناقشة آليات صياغة الدستور الدوائي المصري وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة.

وترأس الجلسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة الدائمة، بحضور د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية.

وقالت هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع تم عرض محتوى الموقع الإلكتروني الخاص بالدستور الدوائي المصري، كما تم تناول مستجدات العمل خلال الفترة الماضية حيث تم استعراض المقترح الخاص بمحتوى الفصول والملاحظات العامة بالدستور الدوائي المصري وكذلك مناقشة الترشيحات الخاصة بلجنة الخبراء من مختلف التخصصات.

استعراض الاجتماع مشاركة الدستور الدوائي المصري في فعاليات المعرض الأفريقي الطبي الأول، والتي تم خلالها التأكيد على رؤية ورسالة الدستور الدوائي المصري نحو تعزيز وحماية الصحة العامة من خلال ضمان جودة الدواء.

وناقش الاجتماع سبل التعاون مع دساتير الأدوية العالمية لنقل وتبادل الخبرات حيث تم مناقشة الرأي الفني والقانوني فيما يختص بالشروط والأحكام الخاصة بحقوق النقل والاقتباس من دستور الأدوية الأمريكي.