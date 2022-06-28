شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح مبنى رياض الأطفال بمدينة الأمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة مبنى رياض الأطفال بمدرسة المعتز بالله الإبتدائية بمدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقًا) التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية والتي نفذتها جمعية تكاتف للتنمية بدعم من برنامج المساعدات الاسترالية بتكلفة 885 ألف جنيه بحضور جلين مايلز سفير استراليا بالقاهرة ود. حسام بدراوي رئيس جمعية تكاتف للتنمية و د. هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم ، وميراي نسيم الرئيس التنفيذي لجمعية تكاتف .

رافق المحافظ الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في تنفيذ مخططاتها التنموية مشيرًا إلى أن عملية تطوير المدرسة تمت تحت اشراف هيئة الأبنية التعليمية .

وأضاف محافظ القاهرة أن افتتاح هذه الفصول يأتى تلبية لرغبة أهالى منطقة الأمل بوجود فصول رياض أطفال باعتبارها أحد المراحل الهامة فى تكوين شخصية الطفل.

وقامت جمعية تكاتف بإنشاء منطقة رياض الأطفال بالمدرسة في إطار مبادرة " إتاحة تعليم بجودة عالية لمرحلة الطفولة المبكرة بمدينة الأمل " بدعم من برنامج المعونة الاسترالية وشملت أعمال التطوير الإنشاءات والأثاث والتجهيزات والمواد التعليمية وجزء من ورش بناء قدرات المدرسين وبرامج توعية الطلبة والأهالي .

ويستفيد من المشروع 200 طفل ومعلميهم وأولياء أمورهم ، وتضم منطقة رياض الأطفال بالمدرسة ٤ قاعات مجهزة باجهزة الكمبيوتر والداتا شو، وغرفة للمشرفة ودورات مياه ، وفناء منفصل عن القسم الإبتدائي يحتوى على ألعاب خاصة بهم ، ومدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمدرسة وستقوم جمعية تكاتف بعمل ورش عمل لتنمية مهارات المشرفات ، إلى جانب برامج توعية للطلبة والمدرسين لاستدامة عملية التطوير .

كما قامت الجمعية بالتوازي مع هذا المشروع بتطوير دورات مياه طالبات القسم الإبتدائي بالمدرسة، وبذلك تم زيادة عدد دورات المياه من 16 الى 19 إلى جانب استحداث دورة مياه للمدرسات بتكلفة تبلغ حوالي 100 الف جنيه.