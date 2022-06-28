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الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة بالدقهلية باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة بالدقهلية باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بانشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها بمحافظة الدقهلية.

 

ونص التعديل على إنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة، هي: الدراسات القانونية، والطب البيطري، والدراسات العليا للعلوم البيئية، والتمريض، وذلك بهدف توفير التخصصات العلمية المتقدمة، وتقليل الاغتراب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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