شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يشدد على أهمية التسلح بالوعى ويؤكد: الحروب تتغير من جيل لآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بجهود المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر، في خدمة المجتمعات محليا وإقليميا ودوليا.

وأعلن رئيس الجامعة خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التثقيفيه للأئمة وواعظات وزارة الأوقاف التي نظمها المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، تحت عنوان ( الشراكة مع علماء الدين من أجل تحقيق رؤية مصر 2030م في التنمية المستدامة من خلال عرض ومناقشة كتابي ( التربية السكانية - تنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين) أن المركز كان له فضل السبق منذ عدة عقود حيث قام بالتصدي للمشكلة السكانية منذ عشرات السنين وقام بدور تنويري وتوعوي كبير على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن جميع المشاركين في الندوة التثقيفيه على اختلاف مؤسساتهم نجدهم جميعا في الأصل ينتمون إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً فكلنا تعلمنا وتخرجنا في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم.

وحث رئيس جامعة الأزهر المشاركين في الندوة التثقيفيه على أهمية التسلح بسلاح الوعي خاصة وأن الحروب تتغير ادواتها من جيل إلى جيل لافتا إلى أن الحروب كانت عسكرية ثم تحولت إلى اقتصادية، ثم بعد ذلك تطور الأمر واصبحت هناك حروب الجيلين الرابع والخامس.

وشدد رئيس جامعة الأزهر على أهمية التسلح بسلاح الوعي في مواجهة هذه الحروب من الجيلين الرابع والخامس، وطالب الحضور بالبعد عن الشائعات او الانسياق خلفها.

الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر رحب بالحضور من الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف قائلا أن جامعة الأزهر تحرص في مراجعة مناهجها وتطويرها على الجمع بين التراث الحديث وتوجه إلى التمسك بالثوابت الدينية والحفاظ على الهوية الإسلامية وفي الوقت نفسه تقوم بمواكبة متطلبات العصر.

وأوضح ابو السرور انه من هذه المنطلقات برزت فكرة إعداد وثيقة التربية السكانية، من منظور إسلامي منذ حوالي ربع قرن والتي قام عليها المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر من أجل تدعيم ثقافة أبناء الأزهر بهذه القضايا العصرية والتي تساعد العلماء والائمة والداعيات إلى وصف العلاج الناجح وتحديث الخطاب الديني خاصة وأن الأئمة والواعظات هم حملة مشاعل العلم وقيادات مجتمعاتهم

الدكتور عبد الله محي عزب عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة والتي يقام في رحابها الندوة التثقيفيه للأئمة وواعظات وزارة الأوقاف، رحب بالحضور في رحاب كلية أصول الدين لب الأزهر الشريف وقلبه وجوهر رسالته وهي الكلية التي تهدف إلى رفع لواء الدعوة الإسلاميه والحفاظ على تراثها المقدس.

جدير بالذكر أن كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة تولى عمادتها عدد 22 عميدا بداية من نشاتها وحتى اليوم، وكانت كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.