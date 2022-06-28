شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات المعلمين: إصابة مراقب بالثانوية العامة فى طنطا بأزمة صدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين فى امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبد الله رئيس الغرفة والأمين العامة لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا، يفيد تعرض المعلم يحيى السيد يحيى مراقب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة سعد الخبيرى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية لحالة إغماء.

وأوضح محمد عبد الله أنه تم تكليف النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا برئاسة عبد المنعم العابد، واللجنة النقابية بكفر الزيات، بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.

وأضاف رئيس غرفة العمليات أنه تم نقل المعلم المصاب إلى المستشفى المنشاوى العام بكفر الزيات، لتلقى الرعاية اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه أصيب بأزمة صدرية، وحالته الآن مستقرة.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب 01555208606 لتلقى الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.