شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة عين شمس يكرم عددا من قيادات الجامعة والحاصلين على جوائز الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتينى فى جلسته، عدداً من قيادات الجامعة بمناسبة بلوغهم السن القانونية للمعاش، حيث تم تكريم الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

استهل الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة كلمته بتقديم الشكر لكلية الزراعة بقيادة د.أحمد جلال عميد الكلية علي استضافتها للمجلس ،وثمن الجهود التى بذلها قيادات الجامعة خلال فترة توليهم للمنصب ، متمنيا لهم المزيد من النجاحات في مسيرتهم العلمية، مؤكدا أن الجامعة ستظل تنهل من خبراتهم باستمرار.

وتقدم بالشكر للدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي ما بذله من جهد طول فترة تحمله المسؤلية فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، مؤكدا علي أنه لا يبخل بالجهد والوقت وكان دائم الانشغال بتطوير القطاع والمتابعة المستمرة وترك بصمة شاهدة على ما قام به.

وعبر الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بالعمل فى منظومة إدارة الجامعة، وتقدم بالشكر لكل قيادات الجامعة علي ما بذلوه من جهد لرفع اسم جامعة عين شمس.

وقدم د.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الشكر الى د. هشام تمراز وما تميز به من انضباط وجهد موفور فى العمل واستمرارية العطاء.

من جانبه أعرب د. هشام تمراز عن سعادته بالعمل والتعاون المثمر بين إدارة جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني الذي لا يألوا جهدا لجعل جامعة عين شمس الأولى على مستوى الشرق الأوسط ، مشيدا بدوره في تذليل الصعاب والتحديات التى واجهت القطاع.

كذلك تم خلال المجلس تكريم أساتذة الجامعة الحاصلين على جائزه الدولة من المجلس الأعلى للثقافة وهم الدكتور سعيد إسماعيل على الأستاذ المتفرغ بكلية التربية والحاصل علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية ، و الدكتور يوسف حسن نوفل الأستاذ المتفرغ بكلية البنات والحاصل علي جائزة الدولة التقديرية في الآداب ، و الدكتورة رشا عادل عبد العزيز الأستاذ المساعد بكلية البنات الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في مجال التربية وعلم النفس.

كذلك كرم المجلس الدكتورة نهلة صلاح منصور المدرس بكلية الألسن لحصولها علي جائزة الدولة التشجيعية فى مجال الآداب ، والدكتور بهاء ابراهيم عبد الحافظ المدرس بكلية الآداب لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية.