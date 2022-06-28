شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مركز تميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، من 27 يونيو حتى 7 يوليو 2022، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى http://tawzef.emis.gov.eg.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية تم إنشاؤه بالشراكة مع غرفة الصناعات الهندسية، ومجموعة من الشركات فى نفس القطاع، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وأضاف مجاهد أن مراكز التميز نموذج جديد لمدارس التعليم الفني، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الشركاء الصناعيين في نفس القطاع؛ لضمان اكتساب الطلاب كافة المهارات التي تؤهلهم بشكل كامل لسوق العمل، مشيرًا إلى أن المركز يضم ثلاثة تخصصات وهي(تشغيل معادن، وصيانة ميكانيكية، وكهرباء التحكم الصناعي).

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن التقديم للالتحاق بفريق عمل المركز يتاح للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لمركز تميز قطاع الصناعات الهندسية من محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، على أن يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، ويتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

وأضاف بصيلة أنه سيتم توفير العديد من المميزات للعاملين بمركز تميز الصناعات الهندسية مثل توفير تدريبات تقنية على مستوى دولي على أيدى خبراء معتمدين، والحصول على حوافز مادية عديدة مرتبطة بالأداء، وتوفير تدريبات تقنية مستمرة عالية الجودة على أيدي خبراء، والحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

وأكد بصيلة عضرورة اجتياز المتقدمين الاختبارات والمقابلات الشخصية للالتحاق بمركز التميز، وسيتم التواصل مع المتقدمين فور غلق باب التقدم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، لتحديد مواعد الاختبارات والمقابلات الشخصية.