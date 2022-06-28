شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تحذر من الشك فى القرآن والجدال فى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من الشك فى القرآن الكريم والجدال فى الدين.

وقالت دار الإفتاء: "احذر يا أخى الشك فى القرآن، والجدال فى الدين، وكن من الذين قال الله عز وجل فيهم: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾.

وفى سياق متصل أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، فرضية الحجاب على المرأة المسلمة فى بوست لها تحت عنوان: "الرد على من أنكر فريضة الحجاب"، وقالت دار الإفتاء المصرية: "السؤال: ما حكم الحجاب فى الإسلام؟.. الجواب: الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التى بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين... والله سبحانه وتعالى أعلم".

وقالت دار الإفتاء المصرية، فى وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن من واجب العلماء اختيار الأسلوب المناسب فى الحدث المناسب وليس من طريقة أهل العلم الراسخين لوم الناس على أى تقصير فى وقت المصائب والبلايا.

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "بل الواجب تسليتهم ومواستهم وما اعتاده بعض المدعين عند حدوث حالات اعتداء على الفتيات من تحرش أو قتل من ربط ذلك بترك الحجاب هو حديث فتنة وليس له علاقة بالمنهج الصحيح".