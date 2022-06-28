شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أفضل 8 محافظات أداء فى صكوك الأضاحى.. القاهرة فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، قائمة بأفضل 8 مديريات من حيث الأداء المتميز فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف حتى الآن وما حققته كل مديرية وذلك على النحو التالى:

1. مديرية أوقاف القاهرة: 5410 صكوك أضاحى سودانى - 140 صك أضاحى بلدى - 17010 صك إطعام، بإجمالى (17537000) جنيه.

2. مديرية أوقاف الإسكندرية: 2800 صك أضاحى سودانى - 100 صك أضاحى بلدى - 11250 صك إطعام، بإجمالى (9915000) جنيه.

3. مديرية أوقاف الجيزة: 2420 صك أضاحى سودانى - 30 صك أضاحى بلدى - 6250 صك إطعام، بإجمالى (7313000) جنيه.

4. مديرية أوقاف الغربية: 2101 صك أضاحى سودانى - 8 صك أضاحى بلدى - 4265 صك إطعام، بإجمالى (5932100) جنيه.

5. مديرية أوقاف الدقهلية: 1700 صك أضاحى سودانى - 21 صك أضاحى بلدى - 2022 صك إطعام، بإجمالى (4426400) جنيه.

6. مديرية أوقاف بنى سويف: 1561 صك أضاحى سودانى - 2565 صك إطعام، بإجمالى (4203700) جنيه.

7. مديرية أوقاف الشرقية: 1405 صكوك أضاحى سودانى - 5 صك أضاحى بلدى - 2525 صك إطعام، بإجمالى (3867500) جنيه.

8. مديرية أوقاف الفيوم: 1285 صك أضاحى سودانى - 5 صك أضاحى بلدى - 2610 صك إطعام، بإجمالى (3629000) جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه) ، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه ، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه.