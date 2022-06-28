شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تفتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمى فى الحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير حسن عبد الشافى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيان، نصه " تعلن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم، للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد ( الدفعة الثالثة ).

ويتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 26 يونيو إلى 15 يوليو 2022، ويعقد البرنامج الدراسي بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة نصر.