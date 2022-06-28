شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 11 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة لنقل ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران اليوم الثلاثاء 11 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام.

وأقلعت أولى هذه الرحلات فى تمام الساعه 2:05 فجرا من مطار القاهرة، وذلك بواقع 4 رحلات جوية إلى جدة و7 رحلات إلى المدينة المنورة من بينهم رحلة لنقل حجاج باماكو ورحلتين جويتين من مطار الأقصر إلى جدة لنقل إجمالى 2491 من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والبحيرة وتضامن قنا و أسوان و الوادي الجديد و البحر الأحمر وأسيوط وسوهاج والأقصر وقرعة بني سويف وكفر الشيخ و السويس وبعثة الداخلية وعمل.