- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

-الدخول إلى بوابة المرور عن طريق الضغط عبر الرابط التالى:

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين استخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات تساعدك فى استخراج رخصة القيادة "بدل فاقد" إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية