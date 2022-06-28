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اعرف خطوات تساعدك فى استخراج رخصة القيادة "بدل فاقد" إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين استخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص لمنع انتشار فيروس حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية:

 

-الدخول إلى بوابة المرور عن طريق الضغط عبر الرابط التالى:

 

- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

 

- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.

 

- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.

 

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

 

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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