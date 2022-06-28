شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 9 أسئلة حول شراء الأضاحى والحماية من الحمى القلاعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى، والبدء فى شراء الأضاحى، يشعر البعض بالقلق حيال شراء الأضحية فى ظل وجود إصابات بالحمى القلاعية، لذا يُجيب الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، على أهم الأسئلة عن شراء الأضحية والحماية من الحمى القلاعية.



1- ماهو مرض الحمى القلاعية؟ 1- ماهو مرض الحمى القلاعية؟

مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسى يُصيب الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وكل حيوان بظلف مشقوق.

أعراضه: التهابات فى الفم واللسان وسيلان لللعاب من فم الحيوان بكثافة، والتهابات في الضرع والأقدام، ويسبب عرج أو صعوبة فى الحركة، وفقدان فى الشهية نتيجة التهابات الفم، بالإضافة إلى قلة إدرار اللبن نتيجة التهابات الضرع.



2- هل ينتقل للإنسان؟ 2- هل ينتقل للإنسان؟

نادر جدا جدا، ولكن خطورته الحقيقية تكمن فى تأثيره على الثروة الحيوانية.



3- كيف ينتقل للإنسان؟ 3- كيف ينتقل للإنسان؟

عن طريق ملامسة اللعاب أو التلوث بالبراز.



4- هل يمكن أن ينتقل من خلال اللبن واللحم للحيوان المصاب بالحمى؟ 4- هل يمكن أن ينتقل من خلال اللبن واللحم للحيوان المصاب بالحمى؟

إذا لم يتم تعريض اللحوم أو الألبان لدرجات حرارة كافية ينتقل، لكن تأثيره على الإنسان ضعيف جدا، لكن الخوف من البكتريا المسببة للأمراض التى تنمو فى لحوم الحيوانات المريضة.



5- كيف أشتري الأضحية؟ 5- كيف أشتري الأضحية؟

خلال شراء الأضحية لابد من مراعاة ألا يكون الحيوان هزيل، أو درجة حرارته مرتفعة، ولا يوجد سيلان للعاب كثيف من فمه، وحركته طبيعية وحيوية وأقدامه سليمة.



6- وإذا كنت سأشترى لحوم، كيف أختارها؟ 6- وإذا كنت سأشترى لحوم، كيف أختارها؟

اللحوم المصابة تكون محتقنة ولونها داكن، وإذا وضعتها فى المياه، يتحول لون المياه إلى الأحمر، وعند غليانه يصدر رائحة سيئة.



7- من أين يمكن شراء اللحوم المضمونة؟ 7- من أين يمكن شراء اللحوم المضمونة؟

يمكن شراء اللحوم من أي جزار ثقة، يذبح الحيوانات فى المجزر، لأن أطباء المجازر يكشفوا على الحيوان قبل وبعد الذبح.



8- وماذا بعد شراء اللحوم؟ 8- وماذا بعد شراء اللحوم؟

تسوية اللحم بشكل جيد، وتعريضها لدرجات حرارة مرتفعة لقتل أى ميكروب.



9- هل هناك أجزاء يفضل تجنب تناولها كوقاية؟ 9- هل هناك أجزاء يفضل تجنب تناولها كوقاية؟

يُفضل تجنب تناول لحم الرأس والأحشاء والكوارع.