شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحان اللغة الثانية بالثانوية العامة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعزز أجهزة الأمن من إجراءاتها اليوم الثلاثاء، لتأمين امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)"، حيث تنتشر قوات الشرطة بمحيط المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.