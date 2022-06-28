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شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة فى بيان النيابة حول تحقيقات مقتل الإعلامية شيماء جمال.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها فى ملابسات، مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد العثور على جثمانها فى فيلا بالمنصورية.
وتضمن بيان النيابة 11 معلومة هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:
*النيابة تفتح التحقيقات فى مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد العثور على جثمانها فى فيلا بالمنصورية.
*النيابة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر.
*شواهد فى التحقيقات شككت فى صحة بلاغ الزوج.
* أحد الأشخاص أدلى للنيابة بمعلومات تفيد بقتل الزوج للمجنى عليها وعلمه بمكان دفنها.
*النيابة العامة تستمع لأسرة الإعلامية شيماء جمال وأكدوا اختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها
*النيابة تضبط أدلة ترجح صدق رواية الشخص المبلغ عن الواقعة بعد مثواه للتحقيق.
*النيابة تصطحب الطبيب الشرعى أثناء استخراج الجثمان المدفون فى الفيلا.
*النيابة تستصدر بيان من الجهة القضائية التى يعمل بها الزوج لاتخاذ إجراءات التحقيق.
*النيابة تأمر بضبط وإحضار الزوج المتهم للمثول للتحقيق ولم يتم القبض عليه.
* المبلغ اعترف باشتراكه فى ارتكاب الجريمة مع الزوج الهارب.
*النيابة تأمر بحبس المتهم المشترك فى ارتكاب جريمة القتل 4 أيام احتياطيا.