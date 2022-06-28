شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المتهم بالاشتراك مع عضو الهيئة القضائية فى قتل الإعلامية شيماء جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالاشتراك مع عضو الهيئة القضائية فى واقعة قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات فى القضية.

واستصدرت النيابة العامة من الجهة القضائية التى يعمل بها المتهم الرئيسى بقتل الإعلامية شيماء جمال، إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وتتبعت النيابة خطَّ سير المتهم فى اليوم الذى قرَّر الشخص الذى مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذى أرشد عن دفن جثمان المجنى عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان فى صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي.

وتباشر لنيابة العامة التحقيقات فى واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجنى عليها شيماء جمال التى تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب فى ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوى المجنى عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها أمام المجمع التجارى المذكور، وقد ظهرت شواهد فى التحقيقات تُشكك فى صحة بلاغه.

وذكرت النيابة فى بيان صادر عنها منذ قليل، إنه بتاريخ أمس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجارى مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجنى عليها، وأبدى رغبتَه فى الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ فى قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجنى عليها بإحدى الجهات القضائية، حيث اعترف هذا الشخص الذى أرشد عن المكان باشتراكه فى ارتكاب الجريمة، وعلى هذا وجارٍ استكمالها.