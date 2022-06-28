الارشيف / أخبار مصر

تعليم السويس تكرم الطلاب الفائزين بالمسابقة الدولية للروبوتات بأمريكا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم السويس تكرم الطلاب الفائزين بالمسابقة الدولية للروبوتات بأمريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرما محمود القول وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس والدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالسويس الطلاب الذين فازوا بالمركز الثالث عالميا كأفضل scoring teams لأول مرة بالمسابقة الدولية للربوتات بجامعة ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم من خلال كلمته الشكر لجميع من شارك فى هذا العمل ورفع اسم مصر عالميا والذين بذلوا جهدا كبيرا وكانوا على قلب رجل واحد، موضحا أن تعليم السويس يهتم بإعداد جيل على دراية بأهم متطلبات العصر ومواكبة التطور التكنولوجى.

وفى نهاية حفل التكريم كرم جميع الطلاب والمشرفين المشاركين فى المسابقة.

IMG-20220627-WA0046
 جانب من حفل التكريم 

 

IMG-20220627-WA0047
 حفل التكريم 

 

IMG-20220627-WA0048
 تكريم الطلاب 

 

IMG-20220627-WA0050
 الطلاب 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا