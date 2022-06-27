شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية الكويتية تعلن إيقاف تأشيرات الزيارات العائلية والسياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام كويتية، إن وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت أنه بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف تم إيقاف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، (العائلية - السياحية ) اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

ووفق صحيفة "القبس" قالت الوزارة في بيان لها، إن إيقاف إصدار سمات الزيارة يأتي نظراً لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية وذلك لمصلحة العمل وتطويره.