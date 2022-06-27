دبلوماسى سابق: مصر أصبحت مؤثرة فى محيطها الاستراتيجى وتساعد كل دول الجوار

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، إن مصر بعد فترة طويلة جدا من العمل الدؤوب أصبحت رقم هام فى المنطقة والعالم كله، موضحا أننا تعرضنا لحملات ضارية منذ 30 يونيو 2013، وحتى الآن، ولكن بعد هذه الفترة الطويلة من صمود الشعب المصرى وتماسكه والاستقرار الداخلى، أصبحت مصر هى الرقم الأهم فى منطقتنا ومجريات دولية كثيرة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج مساء دى إم سى، مع الإعلامية إنجى القاضى، أن مصر تستطيع أن يكون لها صوت وتأثير، والجميع يسعى ليأتى لأن يأخذ رأيها فى قضايا إقليمية ودولية، مضيفا أنه تتويج لهذه الجهود قمة المناخ فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وهو أمر بالغ الأهمية يعطى لمصر الاعتراف الكامل أنها دولة محورية تتعامل مع تحديات عابرة للحدود والإقليم.

وذكر أن سنوات كانت صعبة على الدولة المصرية الفترة الماضية، لكن الآن تتوج بنتائج العالم كله أصبح يشهد لها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة كان عمل عربى كبير تقوم به مصر.

وشدد على أن مصر أصبحت مؤثرة فى محيطها الاستراتيجى وتساعد كل دول الجوار، مؤكدا أن مصر تتبع استراتيجية استباقية من أجل تقدمها وتلافى الصدمات الدولية.