شكرا لقرائتكم خبر عن دير القديس يحنس القصير يحتفل بتجليس الأنبا ديسقورس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل دير القديس يحنس القصير، باستقبال وتجليس أسقفه ورئيسه الجديد الأنبا ديسقورس، وذلك بالكاتدرائية الكبرى في الدير، بحضور 16 من أحبار الكنيسة.

وبدأ الاحتفال بصلوات العشية والتجليس وتلاوة تقليد الأسقفية وتوقيع الأحبار الحاضرين عليه.



تجليس الانبا ديسقورس

وتضمن الاحتفال من بعد التجليس عددًا من الكلمات لعدد من الأحبار الحاضرين، ومن ضمنهم نيافة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر والذي كان مشرفًا على الدير قبل سيامة الأسقف الجديد، وكلمة لمجمع رهبان الدير، كما ألقى نيافة الأنبا نيافة كلمة شكر.

وشارك في التجليس من أحبار الكنيسة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (السريان)، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا إيسيذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (البراموس)، والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس موسى النبي بسيناء، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديرَي القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، والأنبا إغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى، والأنبا جابرييل الأسقف العام بنيو جيرسى الولايات المتحدة.



الأنبا ديسقورس



التجليس