شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يقيم مأدبة عشاء تكريما للرئيس السيسي.. ويتبادلان الهدايا التذكارية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مأدبة عشاء رسميّة، مساء اليوم الاثنين، بضيافة "قصر العلم" فى العاصمة مسقط، تكريمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.



الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان الهدايا التذكارية

وذكرت وسائل الإعلام العمانية، أنه قبل مأدبة العشاء تبادل السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد الفتاح السيسي الهدايا التذكارية بمناسبة زيارة فخامته لسلطنة عُمان.



الرئيس السيسي يتسلم هدية تذكارية من السلطان هيثم بن طارق

حضر مأدبة العشاء عدد من الوزراء العمانيين ورئيس مجلس الدولة، وكبار قادة قوات السُّلطان المسلّحة وشرطة عُمان السُّلطانية وعدد من سفراء الدول العربية والصديقة لسلطنة عمان وعدد من نواب مجلس الشورى وأعضاء مجلسي الدولة.

جانب من اللقاء