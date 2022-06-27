طالبة مصرية تفوز بالمركز الثالث على مستوى العالم بمسابقة الروبوت لعام 2022

القاهرة - سامية سيد - شاركت الطالبة جهاد أحمد محمود، الطالبة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالغردقة، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، بمسابقة الروبوت على مستوى العالم Robocup Asia Pacific 2022 وشاركت فى هذه البطولة 42 دولة حول العالم بعدد 170 متسابقا.

وحققت الطالبة جهاد أحمد محمد، المركز الثالث، باسم مصر على مستوى العالم، بعد المركز الثانى الذى كان من نصيب دولة سنغافورة، والمركز الأول الذى كان من نصيب دولة الصين.

وأشار الدكتور أسامة عمارة، عميد الكلية، إلى أن الطالبة قد تأهلت للمشاركة فى بطولة العالم بعد حصولها على المركز الأول فى تصفيات بطولة جمهورية مصر العربية، والتى أقيمت بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالغردقة، فى الفترة من 24-25 فبراير 2022، ويأتى هذا من خلال الدعم المستمر من الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بفرع الغردقة، بهدف الارتقاء بالطلاب الموهوبين فى إطار رؤية مصر 2030.