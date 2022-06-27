شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا تسريب الغاز فى العقبة الأردنية لـ13 قتيلا و251 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون الأردني، ارتفاع عدد ضحايا حادثة تسرب الغاز في العقبة إلى 13 قتيلا و251 مصابا، بعد أن كان منذ قليل 11 قتيلا.

أعلن الجيش الأردنى، إرسال فريق من مجموعة الإسناد الكيماوى لتطهير موقع تسرب الغاز السام فى منطقة العقبة، وقد أغلقت القوات الأردنية، منطقة الحادث بميناء العقبة من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية، وجهزت مستشفى ميدانى فى العقبة لاستقبال الحالات.

من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة فيصل الشّبول، أنه تم إجلاء جميع من كان فى موقع حادث تسرب الغاز فى ميناء العقبة.