شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تسرب الغاز لم يصل إلى المناطق السكنية فى العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مراسل قناة العربية، في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، أن تسرب الغاز لم يصل إلى المناطق السكنية في العقبة .

وأضاف مراسل العربية، أن كل الأجهزة المعنية موجودة في موقع الحادث وبدأت التحقيقات، مشيرا إلى فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة العقبة.

وتابع مراسل العربية: تجهيز مستشفى ميداني لمعالجة إصابات تسرب الغاز في العقبة. فيما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني صخر دودين عودة الحياة إلى طبيعتها في العقبة.