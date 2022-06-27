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العربية: تسرب الغاز لم يصل إلى المناطق السكنية فى العقبة

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القاهرة - سامية سيد - أكد مراسل قناة العربية، في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، أن تسرب الغاز لم يصل إلى المناطق السكنية في العقبة .

وأضاف مراسل العربية، أن كل الأجهزة المعنية موجودة في موقع الحادث وبدأت التحقيقات، مشيرا إلى فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة العقبة.

وتابع مراسل العربية: تجهيز مستشفى ميداني لمعالجة إصابات تسرب الغاز في العقبة. فيما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني صخر دودين عودة الحياة إلى طبيعتها في العقبة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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