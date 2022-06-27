رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة شريفة ماهر، مدير التخطيط والتنمية بوزارة التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية التى يتم تنفيذها خلال هذه الفترة فى مختلف القطاعات، للتعرف على الموقف التنفيذى لها، والوقوف على أى تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، سعياً لسرعة التعامل مع تلك التحديات، بما يضمن الانتهاء من تلك المشروعات وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية والتنموية الجارى تنفيذها، وأهم التحديات التى تواجه تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة فى قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء، وجه خلال ذلك بتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة، والتى من شأنها المساهمة فى استكمال أعمال تلك المشروعات، التى تمثل أولوية خلال الفترة الراهنة.

وأضاف المتحدث الرسمى: أنه تم استعراض موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، والخاصة بالمرافق فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وكذا موقف مشروعات الصرف الصحى بعدد من المحافظات، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم حل وإزالة عدد من المشكلات والتحديات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى، لتلك المشروعات، وكذا توفير الأراضى اللازمة لإقامتها، كما تم التأكيد على أن معدلات التنفيذ الخاصة بها تسير بصورة جيدة.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى اقامتها من قبل وزارة النقل، وخاصة فى قطاع مترو الأنفاق، والقطار الكهربائى، وغيرها.

وتطرق الاجتماع، إلى مستجدات الموقف التنفيذى وخطة تعميم الممارسات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المحافظات لتصبح قادرة على إدارة التنمية بشكل كفء وفعال، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تحقيق نموذج لاستدامة التنمية بتلك المحافظات اعتماداً على نظم العمل المطورة والكوادر المؤهلة للإدارة المحلية، كما تمت الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على الامتداد الجغرافى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحيث يشمل محافظتى أسيوط والمنيا.

وأشار سعد إلى أن العرض شمل نتائج البرنامج وفق تقييم البنك الدولى فى أكتوبر 2021، حيث تمت الإشارة إلى أن مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال بمحافظتى سوهاج وقنا، وصلت إلى 4119 مشروعاً، تم الانتهاء من 3589 مشروعاً منها، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات نحو 5.4 مليون مواطن، فيما بلغ حجم الاستثمارات فى هذه المشروعات أكثر من 15 مليار جنيه.

وأضاف سعد أن عدد مؤسسات القطاع الخاص التى استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، وصل إلى 8754 مؤسسة، إلى جانب نحو 80 ألف مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة استفادت من تحسين بيئة الأعمال بالمحافظتين، كما وفرت تلك المشروعات نحو 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظتين.