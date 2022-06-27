شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتفقد الحدود مع إثيوبيا.. ويؤكد: دماء الشهداء لن تضيع سدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن دماء الشهداء لن تضيع سدى، مشددا على عزم قيادة القوات المسلحة على إسناد القوات وتمكينها من أداء واجبها المقدس فى حماية الأرض والعرض.



جاء ذلك خلال تفقد البرهان اليوم الاثنين القوات بموقعى الأسرة وود كولى بالفشفة الصغرى بالحدود الشرقية (المتاخمة لإثيوبيا) يرافقه أعضاء من هيئة القيادة، فى أعقاب إعلان القوات المسلحة أن "الجيش الإثيوبى قام بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه".



وقال البرهان إن أفراد القوات المسلحة لن تضعف عزيمتهم، مضيفا أنهم ماضون فى طريق الفداء والاستشهاد فى سبيل البلاد.



وأكد أن الرد سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وأن ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة "الأسرة" لن يتكرر مرة أخرى، موجها "بعدم السماح بأى تحركات أو تعديات جديدة على الأراضى السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية".



وتفقد البرهان مواطنى منطقتى الأسرة وود كولى واستمع إلى مطالبهم ووعد بإكمال مشروعات البنى التحتية من كهرباء وطرق، كما قدم دعما لقطاعى المرأة والشباب.