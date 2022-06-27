الحكومة الأردنية: تشكيل فريق للتحقيق بتداعيات حادثة تسرب غاز سام فى العقبة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الأردنية الاثنين، عن تشكيل فريق للتحقيق برئاسة وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية للتحقيق بحادث العقبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وفاة 10 أشخاص وإصابات العشرات، وفق المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول.

وناشد المتحدث باسم الحكومة الأردنية فى تصريح صحفى له المواطنين بعدم الاقتراب من مكان الحادث، معلنا عن ارسال تعزيزات طبية للعقبة تشمل أسرة وغير ذلك.

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام بالعقبة إلى 10 حالات، و234 مصابا، بحسب المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول.

وقال المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوى، الاثنين، إن المختصين وفريق المواد الخطرة فى الدفاع المدنى يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار فى ميناء العقبة

وبين السرطاوى أن التعامل مازال جار مع الحادثة.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، الاثنين، السيطرة على حادثة تسرب غاز سام من صهريج فى العقبة وعزل منطقة الحادث، مشيرة إلى أنه جرى الاستعانة بالمستشفى الميدانى فى العقبة لاستقبال المصابين بحادث تسرب غاز سام.

ونُقل مصابين إلى المستشفى بعد تسرّب مادة غازية سامة من صهرج بعد سقوطه، وفق مديرية الأمن العام الأردنية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن العقيد عامر السرطاوى، الاثنين، "أنه وفى أثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة فى أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع".

وتوجه رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة، الاثنين، إلى العقبة للوقوف على تداعيات حادث تسرب غاز سام فى الميناء، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية.

وأخلى الشاطئ الجنوبى فى محافظة العقبة الاثنين، بعد تسرب غاز سام من صهريج.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، الاثنين، السيطرة على حادثة تسرب غاز سام من صهريج فى العقبة وعزل منطقة الحادث، مشيرة إلى أنه جرى الاستعانة بالمستشفى الميدانى فى العقبة لاستقبال المصابين بحادث تسرب غاز سام.