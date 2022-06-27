شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعزى الفريق أول "البرهان" فى وفاة شهداء الواجب من الجنود السودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ولحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق، في وفاة شهداء الواجب من الجنود السودانيين، داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته جزاء لما قدموه لوطنهم، كما أعرب الرئيس عن صادق مواساته لأسرهم الكريمة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية .