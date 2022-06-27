أخبار مصر.. الرئيس السيسي يثمن مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين مصر وعمان

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي لدي وصوله إلى العاصمة مسقط، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف. سلطان عمان يعرب للرئيس السيسي عن تقديره لجهود مصر الداعمة للشأن العمانى

أعلن رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة مجلس الشيوخ على فض دور الانعقاد الثاني وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. "الشيوخ" يعلن فض دور الانعقاد الثانى.. ورئيس المجلس: العودة بقرار رئاسى

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من ممثلى البنوك الكبرى وشركات السيارات فى مصر. رئيس الوزراء: الحكومة تولى أهمية كبيرة لتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. تصل لـ80% بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى الدعم التموينى نتيجة وجود عجز فى السلع التموينية، فقد تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد إلى ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا حتى نهاية الأسبوع، وذلك بسبب امتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء. الأرصاد: ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة 3 درجات والعظمى بالقاهرة 34 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. مدبولى: تعزيز الحياد التنافسى أحد أهم أدوات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة أبرزت الصحف العُمانية الصادرة اليوم الإثنين، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى سلطنة عُمان في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة. وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون الرياضة قال مركز الفلك الدولي في بيان له اليوم الاثنين، إن يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم . شنت مديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة على مركز أبوتشت شمال قنا، للقبض على عنصر إجرامي متهم بقتل عقيد شرطة أثناء مأمورية بقنا. مصرع عنصر إجرامي متهم بقتل عقيد شرطة بمحافظة قنا فى تبادل إطلاق النار مع الأمن الفلك الدولى: السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى فى العديد من الدول الإسلامية أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى غدا الثلاثاء 28 يونيو 2022 الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)". طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان اللغة الأجنبية الثانية أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع 2022، بجميع التخصصات، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح 90%. التعليم تعلن نتيجة الدبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90% صحف عُمان عن زيارة الرئيس السيسي: صفحة مضيئة فى تاريخ العلاقات الثنائية الحكومة تنفى حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة عجز في السلع التموينية

الرئيس السيسي يثمن مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين مصر وسلطنة عمانالرئيس السيسي يبحث فى جولته الخارجية العلاقات الوثيقة بين مصر وعمان والبحرين

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الخميس 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. فاز ”الخليج 365” ، بجائزة مسابقة مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لوسائل الإعلام المحلى 2021 ، حول مكافحة عمل الأطفال فى مصر، التى تم تنظيمها فى إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى أفريقيا"، وقد فاز الزميل محمود راغب بأفضل تناول إعلامى لرفع الوعى حول قضية عمل الأطفال فى مصر، عن موضوعه بعنوان.. "حكاية منتصر" صاحب الـ12 عاما فى المدرسة صباحا وتاجر بعد الظهر. ”الخليج 365” يفوز بجائزة مسابقة منظمة العمل الدولية حول مكافحة عمل الأطفال

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القوى العاملة: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيوالإسكان: طرح محال وصيدليات للبيع بمنطقة 222 عمارة "إسكان اجتماعى" بمدينة بدر

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق ومعهما ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق من أجل التحدث معه في بعض الأمور الفنية الخاصة بمستواه الفترة الماضية.

جلسة خاصة في الأهلي لتصحيح أخطاء الشناوي بعد "ركلة جزاء" بيراميدز

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنان عبد العزيز مخيون إلى مسجد عامر بقرية مخيون التابعة لمركز ابو حمص بالبحيرة، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة، ودفنها بمقابر العائلة وتوافد على المسجد المئات من أهالى البحيرة على منزل عائلة مخيون بالبحيرة لتأدية واجب العزاء. فريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط حققت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه المركز الأول والميدالية الذهبيه لمنافسات وزن 68 كجم لدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 بعد الفوز في المباراة النهائية على بطلة إيطاليا بنتيجة 2-0. فريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط

الفنان عبد العزيز مخيون يشيع جنازة والدته بمسقط رأسه بالبحيرة.. لايف وصور