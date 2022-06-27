أخبار مصر.. الرئيس السيسي يثمن مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين مصر وعمان

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي لدي وصوله إلى العاصمة مسقط، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
الرئيس السيسي يثمن مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين مصر وسلطنة عمان
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف.
أعلن رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة مجلس الشيوخ على فض دور الانعقاد الثاني وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من ممثلى البنوك الكبرى وشركات السيارات فى مصر.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى الدعم التموينى نتيجة وجود عجز فى السلع التموينية، فقد تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
أبرزت الصحف العُمانية الصادرة اليوم الإثنين، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى سلطنة عُمان في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
قال مركز الفلك الدولي في بيان له اليوم الاثنين، إن يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم .
شنت مديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة على مركز أبوتشت شمال قنا، للقبض على عنصر إجرامي متهم بقتل عقيد شرطة أثناء مأمورية بقنا.
القوى العاملة: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو
أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح بين ( ١٨م٢ : ٩٩م٢) بمنطقة ٢٢٢ عمارة إسكان اجتماعى بمركز المدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022.
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، أنها ستستدعي سفير البلاد لدى إثيوبيا فورا للتشاور بعد مقتل سبعة جنود سودانيين، مشيرة إلى إنه سيتم اليوم أيضًا استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم، بحسب ما نقلته وكالة "سونا" الرسمية السودانية.
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