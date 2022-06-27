شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزى بنجلاديش فى ضحايا الفيضانات.. وتؤكد على تضامنها مع الحكومة والشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة في ضحايا الفيضانات التي ضربت بنجلاديش، مما أسفر عن عشرات الوفيات والجرحى وتسببت في أضرار مادية جسيمة.

كما تتقدم مصر - بحسب بيان وزارة الخارجية - بصادق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء لكافة المصابين.

وتؤكد مصر على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب بنجلاديش في هذا المصاب الأليم.