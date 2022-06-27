شكرا لقرائتكم خبر عن "رحلة علاجك تبدأ بقرارك" أسباب تأجيل المدمن للعلاج من تعاطى المخدرات (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعى على الصفحة الرسمية للصندوق "فيس بوك" فيديو جراف عن أسباب تأجيل الشخص المدمن للعلاج، تحت عنوان "رحلة علاجك تبدا بقرارك".

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات والذى يحتفى به العالم في شهر يونيو من كل عام.

ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي سلسلة من الفعاليات، تضمنت بدء التنفيذ العملي لبرامج "الأسر القوية" و"الحركة بركة" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والذى يستهدف بناء المهارات لدى الأسر في المناطق المطورة” بديلة العشوائيات " لحماية الأبناء من الوقوع فى براثن الإدمان، وذلك بمنطقة حي الأسمرات ، كا تم إطلاق مهرجان "الأسرة والطفل" للتوعية بخطورة مشكلة المخدرات بمنطقة الأسمرات " ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، والتي تتضمن أيضا زيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة

كما أطلق الصندوق ماراثون رياضي تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات" لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"