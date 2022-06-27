شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري فى البرتغال يستضيف مأدبة غداء بدار السكن على شرف عمدة لشبونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية في البرتغال، مأدبة غداء في دار السكن المصري على شرف عمدة لشبونة Carlos Moedas وسفراء المجموعة الأفريقية المعتمدين لدى البرتغال، حيث ألقى كلمة تناول فيها مجمل مستجدات العلاقات البرتغالية الأفريقية، وما شهدته مؤخراً من تطور ملحوظ في كافة المجالات وخاصة في المجال الصحي، في ضوء المساعدات التي قامت البرتغال بتقديمها للدول الأفريقية للتغلب على جائحة كوفيد-19.

كما أكد السفير المصري على أهمية العمل بين الجانبين لتعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال دعم البرتغال للتحول الرقمي والأخضر في القارة، وتدشين منصة إلكترونية تربط مدينة لشبونة بالعواصم الأفريقية، بهدف نقل الخبرات اللازمة لهذه المدن اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة المطبقة بمدينة لشبونة، ونقل أفضل الممارسات التي قامت بها المدينة في هذا الصدد، بالإضافة إلى التعريف بفرص العمل المتاحة في مجالات التكنولوجيا والإبتكار في مختلف العواصم الأفريقية ولشبونة.

ومن جانبه، أعرب عمدة لشبونة عن سعادته بلقاء سفراء الدول الأفريقية المعتمدة لدى البرتغال، موجهاً الشكر للسفير المصري على استضافته لهذا الحدث، ومشيداً بالدور الرائد لمصر في الإقليم والقارة الأفريقية، وهو الأمر الذي تعكسه التحركات المصرية لدعم الأشقاء الأفارقة في عملية التنمية سواء على صعيد البنية التحتية أو دعم القطاع الصحي.

هذا، وأوضح عمدة لشبونة أن مسألتي التحول الأخضر والرقمي تمثلان أحد أهم ركائز الرؤية البرتغالية في التعاون مع أفريقيا، مشيراً إلى أن رؤيته لهذا التعاون ترتكز على التعاون في مجال التنمية المستدامة بين لشبونة والمدن الأفريقية، خاصة في محوري تنمية الكوادر والمواهب الشابة والاستثمار في البنية التحتية الرقمية من خلال دعم التكنولوجيا والابتكار.