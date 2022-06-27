شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يوافق على البدء فى إجراءات تكليف خريجى الصيدلة دفعة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، موافقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على البدء في إجراءات تكليف خريجي دفعة 2020 من كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة انتهت من مخاطبة جميع القطاعات ومديريات الشئون الصحية في كافة المحافظات وكذلك المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وسيتم تكليف الخريجين من خلال التنسيق الإلكتروني العام طبقاً لـ(المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافي).

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الصيادلة سيتم تكليفهم على مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية والجهات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية، وبعض الجهات الخارجية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات في الجرائد الرسمية.