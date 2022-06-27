شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لـ"إعصار 64" بالجيش الثالث الميدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين ( إعصار64 )، والذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى ويستمر لعدة أيام، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وألقى اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور قائد الجيش الثالث الميدانى، كلمة أشار فيها إلى دعم واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب والتطوير الذى كان له الأثر الفعال لما حققه رجال الجيش الثالث الميدانى من تطور خلال العام التدريبى الحالى، مؤكداً عزم رجال الجيش الثالث الميدانى على الوصول إلى أرقى المستويات فى التدريب والإرتقاء بمعدلات الآداء والحفاظ على ما لديهم من أسلحة ومعدات .

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف غير المخططة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار المناسب أثنـاء إدارة العمليات .

وفى ختام المشروع نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى، مشيداً بدورهم البطولى فى الدفاع عن أرض الوطن وإستعدادهم الدائم للتضحية بكل ما هو غالى ونفيس من أجل سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم .

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة .