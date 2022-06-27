شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ80% بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت كما يلى:

- القاهرة الكبرى:

العظمى 70-80

الصغرى 25-30

- الوجه البحرى:

العظمى 70-80

الصغرى 25-30

- السواحل الشمالية:

العظمى 75-80

الصغرى 45-50

- جنوب سيناء :

العظمى 50-55

الصغرى 25-30

- شمال الصعيد :

العظمى 40-45

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 25-30

الصغرى 10-15