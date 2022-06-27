شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عنصر إجرامي متهم بقتل عقيد شرطة بمحافظة قنا فى تبادل إطلاق نار مع الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة على مركز أبوتشت شمال قنا، للقبض على عنصر إجرامي متهم بقتل عقيد شرطة أثناء مأمورية بقنا.

شنت الحملة بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزي ومباحث مديرية أمن قنا، للقبض على المتهم يُدعى " منصور.ع" عنصر إجرامي قتل العقيد محمد جمال نصاري وكيل فرع البحث بمركز شرطة أبوتشت، وهارب من قضايا قتل، ولقى حتفه أثناء تبادل الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.