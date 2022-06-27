شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة شباب القادة تعقد لقاء بطلبة أول برنامج فى مصر يدعم طالبات التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مجهوداتها لنشر برنامجها "هي تقود" بمحافظات الصعيد المختلفة، تقوم مؤسسة شباب القادة بلقاء مع أولياء الأمور طلبة الدفعة الثالثة في بني سويف من برنامج هي تقود أول برنامج في مصر يدعم طالبات التعليم الفني، وذلك داخل مبنى المحافظة في وجود محافظ بني سويف وقيادات المحافظة ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ورعاة البرنامج، لدعم ومساندة الأهالي على وقوفهم كداعمين لأبنائهم طلبة التعليم الفني، لكي يصبحوا رواد أعمال فنيين أًصحاب شخصيات قيادية، قادرين على تحقيق الهدف الرئيسي للتعليم الفني، وهو تخريج طلبة أصحاب حرف تستطيع النهوض بقطاع الصناعة المصرية.

وصرح النائب أحمد فتحي المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة بمدي سعادته على إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج هي تقود وانضمام محافظات الصعيد إلي البرنامج لما للصعيد من أولولية قصوي في تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني وتشجيع فتيات الصعيد علي التعليم، خاصة التعليم الفني الذي يستطيع أن يجعل من كل فتاة قصة نجاح لرائدة أعمال.

كما شكر فتحي أولياء أمور طلبة الدفعة الثالثة علي دعمهم لأبنائهم وتشجعهم علي دخول التعليم الفني وانضمامهم للبرنامج الذين استطاعوا الفوز في أول تصفيات في البرنامج، وانضموا الي رواد أعمال برنامج هي تقود .

وتأتي الجلسة لتعريف أهالي الطالبات وتوعيتهم ليس فقط تجاه برنامج هي تقود لتشجيع أبنائهم على الالتزام والمشاركة بل إضافة إلى ذلك توعيتهم تجاه أهمية ريادة الأعمال للمرأة ومسؤوليتهم تجاه بناتهم وتوعيتهم بأهمية التعليم و أهمية تنمية مهارات الفتيات ودعمهم لكي يكون لهم مصدر ربح في المستقبل، وتعريفهم أيضًا بأن البرنامج يعتبر فرصة تدريبية فريدة لبناتهم وقادرة على تغيير مستقبلهم الى الأفضل لتشجيع بناتهم من طالبات التعليم الفني على المشاركة في المسابقة النهائية للبرنامج باسم المحافظة، لينافسوا باقي المحافظات للعمل علي تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني.

جدير بالذكر، أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلـق أجيـال جديـدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية.

وذلك من خلال تنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًا تعمل المؤسسة من خلال ثلاث برامج رئيسيين وهم برنامج "القادة" لدعم طلاب الجامعات المصرية أصحاب المهارات القيادية.

برنامج "الأنشطة الطلابية" لدعم الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات لتحقيق رؤية مصر 2030 واهداف التنمية المستدامة.

برنامج هي تقود لدعم طالبات مدارس التعليم الفني وهو أول برنامج من نوعه في مصر يعمل علي تطوير مهارات الطالبات بمدارس التعليم الفني. ويعمل على تنفيذه كل عام مؤسسة شباب القادة بهدف تطوير دفعات جديدة من الطالبات في مدارس التعليم الفني في مختلف المحافظات و الالتفات الى أفكارهم و تحويلها لمشاريع ملموسة على أرض الواقع بهدف الاستفادة الفردية و المجتمعية.

كما أنه أول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني داخل صعيد مصر لذلك تم تطوير برنامج هي تقود الخاص بالدفعة الثالثة ليتناسب مع احتياج الفتيات في مختلف المحافظات والمجتمعات المختلفة خاصة الصعيد.