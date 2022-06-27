شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: إطلاق اسم رئيس فرعية الوادى الجديد السابق على أحد الميادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النقابة العامة للمهندسين، نقيبًا وهيئة مكتب ومجلسًا أعلى، بخالص الشكر والامتنان للواء الدكتور محمد الزملوط- محافظ الوادي الجديد، لإطلاقه اسم المهندس الراحل عادل ربوح- نقيب مهندسى الوادى الجديد، على ميدان نقابة المهندسين بموط، تخليدًا لذكراه وتقديرًا لمسيرته.

وجاء ذلك عقب تواصل المهندس يسري الديب الأمين العام لنقابة المهندسين، مع اللواء الزملوط لبحث آلية سبل تكريم الراحل شيخ المهندسين عادل ربوح، مؤكدا له أن النقابة جاهزة للتعاون مع المحافظة لإنشاء ميدان يحمل اسم المهندس ربوح ، وثمن الديب الاستجابة السريعة من السيد المحافظ واطلاق اسم الفقيد الغالي علي أحدث ميادين المحافظة.

ولفت الديب، إلى انه سوف يكون هناك ميدان آخر باسمه في مسقط رأس النقيب الراحل، لافتا إلى أن نقابة المهندسين لم ولن تنسي أبدا النماذج المضيئة ممن أفنوا حياتهم في خدمة نقابة المهندسين.

ويذكر أن المهندس عادل ربوح، من مواليد عام 1954 م، وشغل منصب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة مدير الإدارة الهندسية، ثم وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، حتى سن التقاعد، وبدأ عمله النقابى بعد أن فاز بمنصب رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد لفترتين متتاليتين بداية من عام 2014 وحتى تاريخ وفاته.