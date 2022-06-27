شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تعلن شروط وقواعد القبول بالمدارس والمعاهد الفنية للتمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن شروط وقواعد القبول بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض، التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" للعام الدراسي 2023/2022.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن القبول بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض يتم طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، مشيرة إلى أنه تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25-30) طالبًا/طالبة.

وأضافت، أنه يشترط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصًا على مبدأ التوطين، وكذلك ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقدم.

وتابعت، أنه تتضمن شروط القبول، أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن أربعة عشر عامًا وستة أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، مع عدم النقل من محافظة لأخرى، لافتة إلى أن مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة وعضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة اجتياز المتقدمين عدد من الاختبارات للقبول بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض، وتشمل اختبارات "الإملاء في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي"، وألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

ولفتت، إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المتقدمين بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وتشمل "كشف نظر، كشف باطني، اختبار المخدرات، كشف لياقة طبية للوظيفة،..وغيرها".

وقالت، إن المتقدمين للالتحاق بمعاهد (رعاية) الفنية للتمريض يخضعوا لاختبار كشف الهيئة، والذي يتضمن الاختبار الشخصي واختبار القدرات، ويشمل "الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية، حسن المظهر، سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن".

وأوضحت، أنه في حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات التالية، إقرار على ولي الأمر بأن الطالب/الطالبة لا يعتبر مقبول إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، تعهد على الطالب/الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقًا لما تحدده الهيئة العامة للرعاية الصحية، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

وتابعت، أنه يتم توقيع إقرار بعدم النقل من معهد لآخر أثناء فترة الدراسة، حيث يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالب/الطالبة، ويشترط النقل لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتة إلى أنه في حال طلب النقل لجهة أخرى يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أنه يتم توقيع إقرار بحضور كورس اللغة الإنجليزية، وإحضار ما يثبت ذلك قبل استلام أصل الملف، مؤكدة أن مدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض قادرة على تخريج كوادر تمريضية ذات مهارات علمية متميزة قادرة على تقديم الرعاية الصحية للمرضى وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية.

ولفتت، إلى فتح باب التقدم لمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض) بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بداية من اليوم 27 يونيو وحتى 7 يوليو القادم، مشيرة إلى أنه سيتم أيضًا فتح باب التقدم بمدارس ومعاهد(رعاية) الفنية للتمريض في محافظتي بورسعيد والأقصر خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على الاهتمام بمنظومة التمريض، باعتبارها ذراع خدمية مهمة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأحد الركائز الأساسية في نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وكافة المتعاملين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار، إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على عدة محاور للارتقاء بالخدمات التمريضية وضمان توفير الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وذلك سواء على المستوى التعليمي أو المهني، ومنها دراسة أحدث المناهج التعليمية بمعاهد (رعاية) الفنية للتمريض، والبالغ عددها حتى الآن 8 مدارس ومعاهد ب 3 محافظات وهم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم الفني، وهو ما أدى لازدياد فرص التعليم وارتفاع عدد الطلبة المقبلين على تعلم الخدمات التمريضية، في إطار استراتيجية الهيئة نحو تغطية احتياجات كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل من الأفراد والأطقم التمريضية مستقبلًا، وتابع: ندعم كل السبل لتوفير تعليم وتدريب طبي متميز بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية والخدمات الطبية والرعاية التمريضية عالميًا.