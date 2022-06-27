شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تستقبل المدير الجديد لمؤسسة هانس زايدل الألمانية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمكتبها بمقر المجلس، توماس شاما، المدير الجديد لمؤسسة هانس زايدل الألمانية بمصر، وممثلي مكتب القاهرة للمؤسسة.

تناول اللقاء الذي حضره ممثلون عن الجانبين النقاش حول بحث سبل تنفيذ برنامج العمل بين المجلس والمؤسسة خلال الفترة القادمة، استكمالا للشراكة والتعاون المسبق بين الجانبين.

في البداية أعربت المشرف العام على المجلس عن ترحيبها بالسيد توماس شاما، و تهنئته بتوليه مسؤولية مدير المؤسسة بجمهورية مصر العربية، متمنية له دوام التوفيق في كل أعمال المؤسسة وشراكاتها المحلية والدولية، ومؤكدة على التعاون الوثيق بين المجلس والمؤسسة الذى امتد عبر سنوات سابقة وسيمتد ايضًا من خلال العمل المشترك لسنوات قادمة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن العمل مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، استهدف وبشكل اساسي رفع قدرات الاشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتدريب وتأهيل المتعاملين معهم على لغة الأشارة، وتدريب ذوي الإعاقة أنفسهم على عدد من المهارات والمشروعات، هذا بالإضافة إلى جهود المؤسسة الألمانية في إطار تعاونها مع المجلس في إصدار عدد من المطبوعات التي ساهمت في نشر الوعي لدى جموع المجتمع بشكل عام، والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، وأن الحديث خلال اللقاء دار حول استكمال كافة الانشطة السابقة والتطرق إلى أنشطة جديدة من شأنها خدمة ذوي الإعاقة.

في ذات السياق، قدمت المشرف العام على المجلس التحية خلال اللقاء إلى ماجدة كمال، المدير السابق للمؤسسة في مصر، على تعاونها الحثيث مع المجلس خلال فترة توليها المسئولية خلال السنوات السابقة.

جدير بالذكر، أن وفدا رفيع المستوى من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كان قد شارك في حفل تسليم وتسلم قيادة مكتب القاهرة لمؤسسة هانس زايدل الألمانية.