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أمين المجلس القومى لأسر الشهداء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال أمين عام المجلس في برقيته: "إن ثورة الثلاثين من يونيو كانت يوماً فارقاً في تاريخ الوطن، الذي أنتفض بشعبه وجيشه ضد قوى الشر والإرهاب، لاستعادة الهوية الوطنية والأمن والاستقرار في مشهد مهيب جسد أعظم ثورات العالم" .

 

وأعرب أمين عام المجلس عن خالص التقدير للدور الوطني والتاريخي الذي قام به  الرئيس وتحمله مسئولية إنقاذ الوطن وإنفاذ إرادة الشعب المصري لعودة الأمن وبناء الجمهورية الجديدة.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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