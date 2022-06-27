شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بجهود التوعية بأضرار الإدمان فى المناطق بديلة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي سلسلة من الفعاليات، تضمنت بدء التنفيذ العملي لبرامج "الأسر القوية" و"الحركة بركة" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والذى يستهدف بناء المهارات لدى الأسر في المناطق المطورة” بديلة العشوائيات " لحماية الأبناء من الوقوع فى براثن الإدمان، وذلك بمنطقة حي الأسمرات.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم يوم 26 يونيو من كل عام.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية، كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان خاصة في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " ذلك ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي داخل هذه المناطق للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين بها، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، والذى يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحدائق أكتوبر وبشاير الخير في الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد.

وشارك مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأسر فى 6 مناطق مطورة "الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، إسطبل عنتر، بشاير الخير، حى الضواحى فى بورسعيد"، خلال بدء التطبيق العملي لبرنامج "الأسرة القوية " والحركة بركة " بمنطقة الأسمرات والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، وتستهدف تنفيذ أنشطة توعوية لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والفن والدعم النفسي الاجتماعي لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

كما تم إطلاق مهرجان "الأسرة والطفل" للتوعية بخطورة مشكلة المخدرات بمنطقة الأسمرات " ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، والتي تتضمن أيضا زيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ، حيث شارك في المهرجان 200 أسرة بحضور السيدات وربات الأسر بمنطقة حي الأسمرات وتم تنفيذ العديد من الجلسات والأنشطة التوعوية بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين الأسر في هذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث أي مريض إدمان على التقدم للعلاج المجاني الذى يقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ماراثون رياضي تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات" لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، وشارك في الماراثون المتطوعون لدى الصندوق حيث يستهدف الماراثون إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية التابعة صندوق مكافحة الإدمان والشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن .

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يتم تنفيذ العديد من الأنشطة لدعم وتوعية الشباب والفتيات لمواجهة تعاطى المخدرات والجريمة والعنف والمشاكل ذات الصلة، كذلك مساعدتهم من أجل الاستمتاع بشبابهم بمنأى عن المخاطر التي تسببها المخدرات، وكذلك الفئات المعرضة للخطر، لتوفير حياة أكثر أمنا وتعرضاً للخطر، وتمكينهم اقتصادياً في مجتمعات تخلوا من المخدرات والجريمة والعنف، وتستدف البرنامج التوعوية بشكل الساسي الاطفال والشباب والفتيات الذين تتًراوح أعمارىم من 15 و29 عاماً، وكذلك الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من أجل المشاركة في العديد من الانشطة للوقاية من المخدرات والعنف

وأشادت ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بجهود وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمنطقة الأسمرات من حيث تنفيذ برامج توعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، معربة عن سعادتها بما شاهدته فى منطقة الاسمرات ضمن المناطق المطورة والتى نجحت الدولة المصرية فى الارتقاء بحياة المواطن المصرى فى هذه المناطق بعد نقلهم من مناطق عشوائية الى مدن أشبه بالمدن العالمية مثل مدينة الاسمرات التى تتمتع بجمال التصميم وتوفير كافة الخدمات والانشطة المختلقة لأبناء المنطقة، لافتة إلى أنها شاهدت ذلك خلال الجلسات التدريبية للشباب بحى الاسمرات حول برنامج "الاسر القوية والحركة بركة " بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعىُ وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى.