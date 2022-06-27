شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل متابعة أمين عام "القومى لأسر الشهداء" لخدمات الرعاية للمستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اجتماعاً مع مسئولي المكاتب الإقليمية بالمحافظات، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى تقديم خدمات الرعاية والدعم للمستفيدين .

وأكد أمين عام المجلس خلال الاجتماع على ضرورة التواصل الدائم والفعال مع أسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس وحسن معاملتهم وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهم، مشدداً على ضرورة التحلي بالصبر والحكمة خلال تقديم الخدمات وذلك في ضوء مايقوم به المجلس القومي من تحسين جودة خدمات الرعاية .

وأضاف أمين عام المجلس، أنه يجري العمل الآن على استحداث خدمات جديدة في جميع مجالات الرعاية .