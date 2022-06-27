شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 تشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائي لتقليل حجم الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركات والحفاظ على حق الدولة، مؤكدا أن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365'، أن إجمالى عدد المحاضر بلغت حوالى مليون 600 ألف محضر خلال الـ6 أشهر الماضية، موضحا أن هناك تنسيقا تاما بين شركات توزيع الكهرباء و باحث شرطة الكهرباء لضبط المخالفين والحفاظ على حق الدولة.

وأضاف المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء تطبق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي او من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء، مؤكدا أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهؤلاء المواطنين.