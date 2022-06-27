شكرا لقرائتكم خبر عن على الدين هلال: الحوار الوطنى هو الطريق إلى الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على الدين هلال، وزير الشباب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة الحالية حققت الكثير من الإنجازات التى لا ينكرها إلا جاحد، لافتا إلى أنه حتى قوى المعارضة لم تقلل من إنجازات الحكومة.

وأشار الدكتور على الدين هلال، فى كلمته بجلسة تمكين الشباب في الدولة الجديدة بالمؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أهمية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الحوار الوطني هو الطريق الى الجمهوريه الجديدة".

وشدد الدكتور على الدين هلال، على أهمية الاستثمار في البشر وضرورة تمكين الشباب، متابعا: "تمكين الشباب هام وهم جوهر القوى العاملة وتمكين الشباب يصبح مفصل من مفاصل انتقال أي دولة من التخلف إلى التقدم".

يذكر أن المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .