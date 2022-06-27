شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستعرض نجاحات "حياة كريمة" فى منتدى حضرى عالمى ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، فى فعاليات افتتاح المنتدى الحضرى العالمى "WUF11" في دورته الحادية عشرة والتي تعقد في مدينة (كاتوفيتشي) بدولة بولندا، وتستمر لمدة 3 أيام، وتعقد تحت عنوان " تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل".

وأكد شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، أهمية المشاركة المصرية في فعاليات المنتدي الحضري في دورته الحالية ببولندا، خاصة في إطار فوز ملف مصر باستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى خلال عام 2024، لافتا إلى أن استضافة مصر للدورة القادمة تعد المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى بدولة أفريقية منذ أكثر من عشرين عاماً.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المنتدي الحضرى العالمي يمثل حدثًا هاماً حيث يتم خلاله استعراض الفرص والتطورات والتحديات الحضرية التى تشهدها الدول النامية وخاصة دول القارة الأفريقية.

وأعرب شعراوي عن تطلعه لمشاركة مصرية فاعلة في جلسات وفاعليات المنتدي الحضري العالمي ، والتي ستتضمن تنظيم وحضور عدة جلسات بالتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات والوزارات المصرية، وأهمها جلسة "توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى دون الوطني في المناطق المتأخرة في السياق المصري: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كنموذج"، والتي سيتم تنظيمها من خلال وزارة التنمية المحلية وذلك للترويج للدور المصري في توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال برامجها التنموية القومية وعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و"حياة كريمة" كنماذج لأفضل الممارسات التنموية علي الساحة الدولية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن تتسلم مصر خلال فعاليات المنتدي علم الدورة القادمة من رئيس الوزراء البولندي، مشيراً إلي أنه سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية والموسعة مع عدد من الوزراء بالحكومة البولندية وكبار الشخصيات الدولية والعربية المشاركة في المنتدي وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة وعلي رأسها البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية .