شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تستقبل الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المعلمين وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفي محمد عميد الكلية.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان إن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة.

ويهدف برنامج تأهيل المعلمين إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لإكساب هذه الفئة التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

وأشار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم أن شروط التقدم للبرنامج كالآتي:

1 - أن يكون الدارس حاصل على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

2 - لايتم قيد الطالب بالكلية الا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات.

3 - مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

عقد اللقاء بحضور الأساتذة أعضاء هيئة التدريس الدكتور مصطفى الطوخي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد ابراهيم أستاذ الفيزياء الهندسية بقسم العلوم الأساسية بالكلية، الدكتور حلمي السيد عواد الأستاذ المساعد ورئيس قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية، الدكتورة صابرين عبدالله عبدالوهاب الأستاذ المساعد ورئيس قسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية، الذين أعربوا عن سعادتهم بإستقبال الطلاب وقاموا بتحفيزهم علي النجاح والتفوق من أجل مستقبل أفضل يساعد علي النهوض بالتعليم.