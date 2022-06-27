شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إصدار الجزء الأول من سلسلة "الدين والحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، اعتماد الجزء الأول من سلسلة (الدين والحياة) اليوم الإثنين، موجهة بسرعة طباعته، لافتة إلى أن الكتاب يبين أن الدين ليس بمعزل عن حركة الكون وعمارته، فالدين فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ولن يقدر الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الكتاب يؤكد أن صحيح العقل لا يمكن أن يصادم صحيح النقل، فمن أنزل صحيح النقل هو سبحانه من زين الإنسان بالعقل، ومنحه القدرة على التأمل والتفكير والفهم، فالأديان إنما جاءت لتحقيق مصالح البلاد والعباد ، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله الحنيف.

كما يتناول الكتاب عددًا من الموضوعات شديدة الصلة بواقع الناس وشئون حياتهم، مثل: تقدير المصلحة وتنظيم المباح، والأمن الغذائي، والتكافل المجتمعي، وجبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع، وقيمة الاحترام، ومخاطر الطلاق، وغيرها من الموضوعات.